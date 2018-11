Vooral roetveegpieten in Sinterklaasjournaal

Cabaretier Niels van der Laan speelt vanaf dit jaar de rol van Hoofdpiet en doet dat met roetvegen in het gezicht. Maarten Wansink, sinds jaar en dag de 'Huispiet', was maandag ook te zien en nog geheel zwart geschminkt. Daarin was hij vooralsnog wel de enige acteur.



Maandagochtend protesteerden tegenstanders van Zwarte Piet in zijn huidige vorm op het Mediapark in Hilversum. Zij vinden dat de NTR, die het Sinterklaasjournaal uitzendt, de door hun gewenste afschaffing van Zwarte Piet 'al jaren vertraagt'.



De inhoudelijke keuzes die de omroep in het programma maakt, worden over het algemeen als leidend gezien voor de kleur schmink die de hulptroepen van Sinterklaas dragen. Vorige maand leek de NTR een definitieve keuze te hebben gemaakt en alleen nog maar roetveegpieten met Sint mee te sturen. Daar kwam men later op terug.



Sinterklaas en zijn gevolg zetten zaterdagmiddag bij de Zaanse Schans voet op Nederlandse bodem. Burgemeester Jan Hamming (PvdA) heeft laten weten dat protest tijdens die intocht wat hem betreft welkom is, vanuit beide hoeken. Vorig weekend hadden vier actiegroepen zich daarvoor aangemeld.