Vooral het begin van Het Leven is Vurrukkulluk is vurrukkulluk

Frans Weisz leurde bijna een halve eeuw met Het Leven is Vurrukkulluk voor hij deze verfilming eindelijk van de grond kreeg.



Spijtig, want hoe dieper de jaren zestig in de geschiedenis verdwenen, hoe meer het script moest afwijken van de roman.



Die laat zich lastig vertalen naar 2018 en een letterlijke adaptatie is al bijna net zo ondenkbaar. Dat zou ­onvermijdelijk zware nostalgie met zich meebrengen, wat zich slecht verhoudt tot Remco Camperts frisse, jeugdige proza.



Daar hebben Weisz en scenarioschrijver Theo Nijland gelukkig iets slims op gevonden.



Tijdens de openingsmontage introduceert Campert zelf zijn alter ego Boelie (Géza Weisz) en diens beste vriend Mees (Reinout Scholten van Aschat), die dan nog door een zwart-wit Amsterdam lopen. Als het verhaal echt begint, komt er kleur in het beeld.



'Telefoon voor meneer Mulisch'

We bevinden ons vanaf dat moment in een diffuus universum. Er rijden toeristen op Segways over straat en mensen storen zich duidelijk aan het onophoudelijke gerook van de twee vrienden.