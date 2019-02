Vooral de huisvrouw ging er door aardgas op vooruit

'In Holland ligt een buis, ja, ja/ Van je tjingela, tjingela, hopsasa/ In Holland loopt een buis, naar ieder Hollands huis...'



In Andere Tijden ging het over de slagader van Slochteren. In de jaren zestig kwam het aardgas en al na tien jaar waren alle Nederlandse woningen erop aangesloten. Voor de huidige energietransitie nemen we gerust tot 2050 de tijd.



Maar het gas moest eerst wel aan de man worden gebracht. Of beter gezegd: aan de vrouw, door reclamedeuntjes als die uit de eerste alinea en campagnes in de Libelle en de Margriet. Vooral de huisvrouw ging erop vooruit. Die stond toen 's winters nog te blauwbekken in de keuken. Alleen in de huiskamer stond een kolenkachel. In de rest van het huis stonden dan de ijsbloemen op de ramen.