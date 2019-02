Voor Kees van der Spek is ontmaskeren zijn dagelijkse werk

De collectie oude Vietnamese munten was natuurlijk geen 35 euro waard. Viel die man even door de mand, zeg

Dan die bibberende, hoogbejaarde straatverkoper met zijn collectie oude Vietnamese munten. Die was natuurlijk geen 35 euro waard. Viel die man even door de mand, zeg. Mooi dat Kees hem nog even ontmaskerde voordat hij aan het echte werk begon.



Want wat natuurlijk broodnodig eens ontmaskerd moest worden, was de handel in bedreigde diersoorten. Een taxichauffeur wilde Kees wel meenemen naar een restaurant waar hond op de kaart stond. Dat was het plan van Kees om het vertrouwen van zijn gids te winnen. Het werkte: met de hond achter de kiezen werd hij meegenomen naar een plek waar zelfs tijgervlees werd geserveerd.



Ook de tijger kwam op tafel, maar het was allemaal voor het goede doel, zei Kees. Want daardoor wekte hij geen argwaan bij een hooggeplaatste politicus die thuis nog een stuk neushoorn had liggen. Het Wereld Natuur Fonds was blij verrast toen Kees deze schurk had ontmaskerd, maar voor Kees is ontmaskeren zijn dagelijkse werk.



