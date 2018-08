Voor het bedenken van House of Talent was weinig talent vereist

Omdat het niet best gaat met de kijkcijfers van John de Mols paradepaardje SBS6 besloot Lips maandag de arme mediatycoon te helpen door naar de eerste aflevering van House of Talent te kijken.



'Een realitysoap die begint waar alle talentenshows ophouden' beloofde de ronkende aankondiging.



Een bastaardkind van Big Brother en The Voice of Holland zou je het ook kunnen noemen, want in House of Talent moeten de acht aanstormende talenten het samen gaan rooien in één huis met de naam House of Talent, The Last Stop ­Before the Top.



Voor het bedenken van dat format was in elk geval weinig talent vereist.



Dat 'avontuur' kan een jaar duren, maar eerst was er een afvalronde. Want er waren twaalf muzikale talenten uitgekozen, doch er was maar plaats voor acht kandidaten. Twee managers, Daan en Leontien, mochten elk vier talenten uitkiezen.