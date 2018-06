Vondelingprijs voor journalisten Van Keken en Smit

De serie werd gepubliceerd op het onlinenieuwsplatform Follow The Money.



Smit was eerder onder meer adjunct-hoofdredacteur van zakenblad Quote, Van Keken is tekstschrijver en heeft een eigen journalistiek bureau in Amsterdam.



Volgens de jury geeft de reeks "een onthutsende inkijk in de interne dynamiek van de grootste politieke partij van het land. Hun serie luidde de val in van Keizer als partijvoorzitter van de VVD.''



Anne Vondeling

In de jury zitten onder anderen fotograaf en voormalig presentatrice van het NOS-journaal Sacha de Boer en oud-Tweede Kamerlid voor de SP Sharon Gesthuizen. Oud-minister van OCW, Jet Bussemaker, reikt de prijs op 27 juni uit in het gebouw van de Eerste Kamer in Den Haag.



De Vondelingprijs is vernoemd naar Anne Vondeling (1916-1979) die voorzitter was van de Tweede Kamer, die streed tegen taalverloedering.



Onder de eerdere winnaars zijn Tom-Jan Meeus (NRC, Buitenhof), voormalig parlementair commentator Ferry Mingelen en Cisca Dresselhuys (Opzij).