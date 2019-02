Voetbal zonder dodelijke ernst is een goudmijn

Dit programma is mede mogelijk gemaakt door André Ooijer - Designgordijnen. De openingsgrap is meteen raak bij de tweede aflevering van Makkelijk scoren.



Is de zondagavond doorgaans het domein van de doorwrochte analyse van de voors en tegens van de besloten voetbaltraining aan Tom Egbers' discussietafel, Tex de Wit, Diederik Smit en Jonathan van het Reve benaderen het voetbal anders.



Met Makkelijk Scoren zetten ze zich af tegen de soms dodelijke ernst die in het praten over sport is geslopen. Het drietal, tot vakantiewerk veroordeeld omdat hun vaste werkgever Arjen Lubach een tv-sabbatical inlaste, heeft een goudmijn aangeboord.



Het begin oogde vorige week nog rommelig en miste duidelijke focus. Door de actualiteit strakker te volgen wint de tweede uitzending aanzienlijk aan urgentie én humoristisch gehalte. Pronkstuk is een tweeluik over de VAR, de videoscheidsrechter die zo mogelijk nog luider wordt bekritiseerd dan zijn evenknie op voetbalnoppen.