Vlogger Snapking veroordeeld tot drie maanden jeugddetentie

De rechtbank achtte verder bewezen dat Van T. in het geniep de seks filmde die hij had met het toen 15-jarige meisje. Hij dreigde haar met het openbaar maken van de beelden als ze niet zou meewerken aan het maken van nieuwe seksfilmpjes. Ze werkte een keer mee. Vervolgens stuurde hij beelden door naar haar klasgenoten, medespeelsters van de hockeyvereniging en zelfs haar familieleden.



De vlogger kreeg jeugddetentie omdat hij minderjarig was tijdens het plegen van deze zaken uit 2013 en 2014. Onderdeel van de straf, die gelijk is aan de eis van het Openbaar Ministerie, is dat Van T. zich in de media niet uitlaat over deze strafzaak. Het slachtoffer en haar familieleden hebben er nog tot op de dag van vandaag last van, aldus de rechtbank.



Geen verantwoordelijkheid genomen

In totaal achtte de rechtbank twee mishandelingen, smaad, het verspreiden en maken van kinderporno, belaging en bedreigingen bewezen. Volgens de rechtbank heeft Van T. op geen enkele wijze verantwoordelijkheid genomen.



Uit Whatsappgesprekken tussen de dader en het slachtoffer wordt duidelijk dat het slachtoffer bij Van T. bleef vanwege de filmpjes die hij van haar had. Hij dreigde al het materiaal op internet te zetten en vervolgde dat met 'vieze grootste banga', wat in straattaal 'slet' betekent. Het slachtoffer reageerde daarop met: 'Alleen daarom kan ik niet bij je weg. Alleen omdat jij dat hebt.'



In de psychologische rapportage valt te lezen dat er bij Van T. volgens een psychiater, bij wie hij op eigen initiatief een behandeling startte, sprake is van 'een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens'. 'De man is zwakbegaafd en heeft een kwetsbare persoonlijkheid.' Dit maakte de verdachte volgens de rechter verminderd toerekeningsvatbaar toen hij de strafbare feiten pleegde.



Het is niet de eerste keer dat de vlogger voor de strafrechter verscheen. Vorig jaar mei kreeg hij 40 uur werkstraf opgelegd voor het beledigen en treiteren van een jongen met het downsyndroom.