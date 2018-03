Vlaming wordt hoofddramaturg bij De Nationale Opera

Joosten is nu, sinds 2010, hoofddramaturg van Opera Vlaanderen.



Joosten werkte, na een studie filosofie in Leuven, als dramaturg bij diverse theaters en gezelschappen, zoals Het Toneelhuis in Antwerpen. Sinds 1993 is hij actief als dramaturg speciaal voor opera.



In die hoedanigheid werkte hij met onder anderen Jan Fabre en Luc Perceval. Hij was betrokken bij producties van de Vlaamse Opera, het Theater an der Wien, de Staatsoper Hamburg en de English National Opera. Ook bij De Nationale Opera was hij al eerder actief (Norma, Cavalleria rusticana).



Met Sophie de Lint krijgt de De Nationale Opera zoals reeds bekend dit jaar ook een nieuwe directeur. De Lint volgt Pierre Audi op.