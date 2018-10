Vlaamse dichter Verhelst krijgt in Eye literatuurprijs

De onderscheiding is bedoeld als bekroning van het hele oeuvre van auteurs die experimenteel literair werk maken in de geest van de naamgever, dichter en romanschrijver Sybren Polet (1924-2015). Het kan gaan om proza, poëzie en theater. De prijs is een initiatief van Polet zelf en zijn vrouw, vertaalster Cora Polet. De jury prijst Verhelst als een van de meest veelzijdige Nederlandstalige auteurs en typeert hem als 'een magistrale oeuvrebouwer'.



Verhelst (1962) debuteerde in 1987 met de dichtbundel Obsidiaan. Sinds 2006 is hij als regisseur en schrijver verbonden aan het theaterhuis NTGent. Hij kreeg al meerdere prijzen, zoals De Gouden Uil, de Vlaamse Cultuurprijs en de F. Bordewijk-prijs voor zijn roman Tongkat.



De prijs zal vanaf nu elke drie jaar worden uitgereikt, dit jaar op 15 november in EYE te Amsterdam. Qua prijzengeld is de nieuwe onderscheiding een van de grootste in het Nederlandse taalgebied, na de Libris Literatuurprijs (65.000 euro), de P.C. Hooftprijs (60.000 euro) en de Book Spot Literatuurprijs (50.000 euro). Er kunnen geen schrijvers worden voorgedragen voor de Sybren Poletprijs. De vijfkoppige jury (drie vaste leden, twee wisselende leden) bepaalt wie in aanmerking komt.