Vlaams-Nederlandse Girl wint Queer Palm in Cannes

Dag 7 (14 mei)

Tweemaal gaf het publiek een staande ovatie ten overstaan van een lege stoel.



De Russische regisseur Kirill Serebrennikov zit vast in Moskou, de Iraanse regisseur Jafar Panahi mag ook niet reizen. Eigenlijk mag hij zelfs helemaal geen films maken van de Iraanse autoriteiten.



Bij de bekendmaking van de selectie van de Gouden Palmcompetitie zei directeur Thierry Frémaux dat het festival ervoor wilde zorgen dat alle regisseurs aanwezig konden zijn bij hun rodeloperpremières.



Daarvoor was de hulp ingeroepen van de Franse autoriteiten, aldus Frémaux; niet om druk uit te oefenen, maar om te kijken wat er mogelijk was. "We willen dat al onze vrienden erbij zijn, maar het ligt gevoelig."



De 48-jarige Serebrennikov, die in 2016 met The Student in Cannes was en ook actief is als theaterregisseur, wordt ervan beschuldigd 133 miljoen roebel (bijna 900.000 euro) te hebben verduisterd. Dat bedrag had hij in de periode 2011-2014 van de overheid ontvangen voor een theaterproject. Serebrennikov kan tot tien jaar gevangenisstraf worden veroordeeld; tijdens het onderzoek heeft hij huisarrest in Moskou.



Toen dat werd opgelegd waren de opnamen voor Leto - een lyrische film over de muziekscene in Sint-Petersburg in de jaren tachtig - bijna achter de rug; de montage heeft hij vervolgens thuis afgerond.



Voorafgaand aan de Leto-persconferentie, waar Serebrennikovs stoel net als bij de première symbolisch was leeggelaten, las een festivalofficial een brief voor van Poetin.



De Russische president liet weten dat hij het festival graag ter wille was geweest, maar dat Serebrennikov nu eenmaal is veroordeeld en dat de rechtspraak in Rusland onafhankelijk is. Zijn film wordt overigens niet gecensureerd; Leto draait vanaf 7 juni in meer dan 500 zalen in Rusland.



De beperkingen die Jafar Panahi door de Iraanse autoriteiten zijn opgelegd, zijn nog groter; eigenlijk mag hij helemaal geen films maken, sinds hij in 2010 werd gearresteerd wegens 'propaganda tegen het regime'.



Hij ging zeer creatief om met zijn berufsverbot. In 2011 maakte hij This Is Not a Film met zijn iPhone, in 2015 draaide hij Taxi in zijn geheel in een taxi.



Ook het charmante, spitsvondige Three Faces is voor een groot deel in en rond een auto opgenomen. Nadat de beroemde tv-actrice Behnaz Jafari (die zichzelf speelt) een videoboodschap heeft ontvangen van een wanhopig jong meisje dat van haar familie niet mag acteren, stapt ze bij Jafar Panahi in de auto en beginnen de twee aan een zoektocht in het Iraanse achterland.



Het is soms net een arthouseversie van De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. Onderweg ontmoeten ze dwarse mannen en een actrice die sinds de revolutie niet meer mag acteren. Verder reflecteert Panahi op het kunstenaarschap en zijn eigen positie.