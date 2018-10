Vijf dagen feesten tijdens ADE voor precies nul euro

Skaterave Met Joris Voorn

Skateboard mee de pont op en hop naar NDSM. Bij Skatepark Noord organiseert dj en boarder Joris Voorn samen met Clone Records-baas Serge een skaterave. Ook treden Kölsch, Francis Inferno Orchestra en Max Abysmal op. De dj's draaien vanaf een podium boven de dansvloer en het skatepark, dus op je board stunts uithalen kan gewoon.

Woensdag 17 oktober (16.00-22.00) gratis

Skatepark Noord



Installatiekunst in maanlandschap

Net als vorig jaar brengt fotografiemuseum Foam twee kunstenaars samen die op het stukje niemandsland Het Stenen Hoofd een kunstinstallatie onthullen. Dit jaar wordt een enorme constructie onthuld waarop foto's van Charlotte Krieger geprojecteerd worden. Met een biertje in de hand en een koptelefoon op je knar luister je naar muziek van producer Lyzza. Vorig jaar was redelijk rustig, maar dit jaar belooft 'spectaculair' te worden.

Donderdag 18 oktober (19.00-21.00, installatie blijft langer staan) gratis

Het Stenen Hoofd



Raven in de kelder

Mary Go Wild is een Amsterdamse platenzaak en danceclubhuis ineen. Tijdens ADE is het óók de plek waar jaarlijks onverwachts grote artiesten de kelder op z'n kop zetten in de vorm van bonkende raves. Er is geen gastenlijst, geen entréegeld en de artiesten worden pas een uur van tevoren bekendgemaakt. Er staat steevast een rij, dus kom op tijd.

Donderdag 18, vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober (14.00) gratis

Mary Go Wild, Zeedijk 44



Haagse nacht

TodaysArt is een jaarlijks Haags festival dat sinds 2005 de focus legt op grensverleggende en getalenteerde visuele artiesten. The Crave is een jaarlijks muziekfestival in Den Haag en programmeert voornamelijk underground house- en techno-dj's. De twee organisaties nemen samen een nachtje het Skatecafé over.

Donderdag 18 oktober (20.00) gratis

Skatecafé



Talkshow van het Parool

PS Live is een maandelijks terugkerend avondprogramma waarin schrijver en verteller Johan Fretz in gesprek gaat met gasten uit de creatieve industrie van Amsterdam.

Tijdens deze eerste editie rondom ADE praat hij onder andere met José Woldring, wiens bedrijf de pr voor David Guetta en Martin Garrix verzorgt, en Bram Owusu en Daan Alvering, programmeurs van Garage Noord.

Vrijdag 19 oktober (18.00 tot 19.00) €5

Het Parool Theater