Vier senioren aan de boemel door Azië

In huize Lips hangt naast de computer een verlanglijstje met reisbestemmingen. Op nummer 2 staat Japan. Haast is er gelukkig niet meer, want Japan is ook goed te doen op je 75ste, zag Lips gister in Beter Laat Dan Nooit.



Onder leiding van Olcay Gulsen trekken tv-coryfeeën Gerard Cox, Willibrord Frequin, Barrie Stevens en Peter Faber een paar weken door Azië.



De heren mogen inmiddels een grijze kop en stramme botten hebben, ze zijn nog rap van tong en houden ontzettend van aandacht. Met een plaksnor op en Mariopak aan in een kart over straat: geen probleem. In een kimono leren zwaardvechten als een samoerai en daarbij dramatisch ter aarde storten: ze doen het met veel enthousiasme.



's Avonds aan tafel is tussen de opmerkingen over de sushi en sashimi ('Wat kan een mens toch verlangen naar een gezellige gehaktbal' en 'Rauwe vis? Moet dit niet eerst gebakken worden?') een poging tot een serieus gesprek.