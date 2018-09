Videoland komt met vierdelige serie over Famke Louise

De documentaire is geregisseerd door de Amsterdamse fotograaf en documentairemaakster Elza Jo Tratlehner.



'Famke Louise, de documentaire' is de eerste documentaireserie over de veelbesproken Famke Louise, waarin verschillende contrasten in haar leven aan bod komen, zo meldt het persbericht. 'Van een powervrouw die continu in de spotlights staat versus een jong, stil, onzeker meisje uit Hoogezand, tot de vele fans en volgers versus de haters.'



Nieuwe feminisme

Voor Tratlehner, onder andere bekend van de documentaire Jolene, staat Famke Louise symbool voor het nieuwe feminisme. "Ze heeft zo'n enorm doorzettingsvermogen, is een ontzettend sterke vrouw en heeft een eigen, interessante kijk op de wereld en de positie van de vrouw," aldus Tratlehner.



"Ook vond ik het fascinerend om te zien hoe haar generatie omgaat met social media, waarbij het echte leven overvloeit in het virtuele leven en andersom."



Famke Louise zelf vond het naar eigen zeggen 'onwennig' om zoveel uren per dag een camera op haar gezicht te hebben. "Ik vond het best confronterend om terug te zien. Er zijn goede en slechte momenten, maar ik blijf hard werken."



De documentaire is vanaf 4 november te zien bij streamingdienst Videoland. De afleveringen duren 25 minuten.



