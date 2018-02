Verklapt deze woordzoeker wie de Mol is?

Enfin, geen enkel kaartenhuis bleef staan, toch werd er 1640 euro opgehaald. Dat doet Olcay haar gebroken nagel snel vergeten: "Ik ben tevreden." Fijn.



Voorkennis

Van lange duur is dat niet. Ruben stelt haar penningmeesterschap ter discussie. Onder de druk van Jan, Loes en Ruben zwicht ze. Half. Want reken maar dat ze er een schaduwboekhouding op na houdt.



Of het toeval of voorkennis is, dat juist in de volgende opdracht de penningmeester het voor het zeggen heeft, weet - vooralsnog - alleen Ruben. Hij krijgt de taak geld en jokers te verdelen over de kandidaten, wie het eerst bij hem terug is verdubbelt de buit.



Olcay krijgt 1000 euro, Loes 500, Jan twee jokers, Simone één en Stine niks. Toch is het Stine die haar stinkende best doet zo snel mogelijk bij Ruben terug te zijn. Haar alibi? "Ik wil geen jokers binnen laten komen." Maar dus ook geen geld?



Loes is uiteindelijk de snelste. Waarop Ruben juicht als boer met kiespijn. Hij had stiekem gehoopt op Jan's jokers. Of zijn het de 1000 euro's die hiermee zijn verdiend, die hem steken?



Genoeg gerend. Tijd voor wat denksport: een woordzoeker. Maar dan groot en met verfrollers. Appeltje eitje, zou je denken. Niets is minder waar. Jan verft dusdanig dik dat de letters niet meer te gebruiken zijn voor andere woorden, Stine vergeet überhaupt verf te gebruiken en Olcay roept zes keer dat Tbilisi nog gezocht moet worden, terwijl dat niet zo is.