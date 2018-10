Verfilming Paulien Cornelisse wint prijzen in VS

De Nederlandse komedie werd vier maal bekroond op het Glendale International Filmfestival, dat probeert buitenlandse films onder de aandacht van Amerikaanse kijkers te brengen.



Taal is zeg maar echt mijn ding won de beeldjes voor beste film, beste hoofdrolspeelster (Fockeline Ouwerkerk), beste regisseur en beste film door een vrouw gemaakt. Dat heeft regisseur Barbara Bredero zaterdag gemeld.



Het waren de eerste prijzen die de romantische komedie in de wacht sleept. De film viel vorige week bij de nominaties voor de Gouden Kalveren opvallend genoeg buiten de boot.



Quinoa-salades

Taal is zeg maar echt mijn ding vertelt over de onhandige dertiger Anne (Ouwerkerk) die een passie voor taal heeft. Maar bij de glossy waar ze werkt, mag ze alleen maar reportages schrijven over zomermode en quinoa-salades. Tegelijkertijd moet ze voor haar oude vader (Peter Faber) zorgen, die door de ouderdom steeds meer woorden vergeet.



De komedie draaide eerder dit jaar in de Nederlandse bioscopen. "De film geeft meer dan de gemiddelde 'romcom' de tijd en de ruimte om de personages kleur en diepgang te geven," prees dagblad Trouw recent. "Ook daar blijkt weer dat de films beter worden als de romantiek en de komedie even niet centraal staan."



