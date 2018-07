Verbouwing van een bibliotheek werd nog spannend ook

Zo eindigde drie kwartier televisie over de verbouwing van een bibliotheek met een heuse cliffhanger

Vooral mevrouw Lips was onder de indruk; de majestueuze trappen met stenen leeuwen, leeszaal met vergulde plafonds, het fresco met wolkendek en dan die kroonluchter... "Hier steekt de OBA toch wat bleek bij af," zei mevrouw Lips zuinig.



Maar Lips leerde donderdag dat de NYPL, zoals de bieb ter plaatse wordt genoemd, in verregaande staat van verval is en hoognodig moet worden vertimmerd. Nadat een dwaas die het gehele interieur wilde slopen werd afgekocht met 9 miljoen dollar, mag Houben nu de klus klaren.



De starchitect (ook wel de library whisperer) was the clear choice, zeggen de Amerikanen bewonderend. ­Houben heeft een uitgekiend plan en een portemonnee met 500 miljoen dollar. Maar of de hoge piefen haar ontwerp goedkeuren... Het nieuwe jasje van de bieb mag best verrassend zijn, appropriate is het hogere doel van de Amerikanen.



En zo eindigde drie kwartier televisie over de verbouwing van een bibliotheek met een heuse cliffhanger. Op naar volgende week.



