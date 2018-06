Veld Met Irissen van Van Gogh blijkt een stuk feller

13 Van Gogh gebruikte in dit schilderij dertien mengkleuren, die nu opnieuw geproduceerd zijn.

Teio Meedendorp, senior onderzoeker van het Van Gogh Museum: "John Delaney van de National Gallery in Washington heeft een opname met een multispectraalcamera gemaakt van het schilderij."



"Dat leverde een beeld op met 1,7 miljoen pixels." Een normale camera meet rood, groen en blauw, maar een multispectraalcamera meet veel meer golflengtes.



Mengkleuren

Eric Kirchner, senior color scientist bij Akzo­Nobel: "Van Gogh heeft dertien mengkleuren in het schilderij gebruikt. We hebben onze digitale rekenmethode eerst getest op de vernislaag."



"We bleken te kunnen voorspellen hoe het schilderij eruit zou moeten zien zonder vernis. Dat bleek te kloppen toen het vernis werd verwijderd."



Daarna werd van elk van de 1,7 miljoen pixels in het schilderij bepaald welk mengsel van pigmenten op dat plekje was gebruikt.



"Vervolgens hebben we verf met de oorspronkelijke mengkleuren opnieuw geproduceerd, zoals Van Gogh ze gebruikt moet hebben. Dat leverde een koffertje op met dertien verftubes. Daarmee konden we de reflectie van alle mengkleuren bepalen. Die software werkt hetzelfde als het systeem om muurverf te maken bij de bouwmarkt."



Als je bijvoorbeeld weet dat een bepaalde pixel in de luchtpartij bestaat uit 70 procent kobaltblauw en 30 procent zinkwit, dan kun je de oorspronkelijke kleur achterhalen. Het resultaat van de reconstructie laat een schilderij zien met veel fellere kleuren. Het meest in het oog springende onderdeel zijn de irissen op de voorgrond.



Meedendorp houdt wel een slag om de arm: "Een exacte reconstructie is niet mogelijk. We weten niet van elk plekje hoeveel verf verdwenen is. Je kunt het vaak afleiden uit onderliggende lagen, maar het blijft een interpretatie."



(Tekst loopt door onder afbeelding)