Vegetariër Lauren Verster stond te kokhalzen bij de placenta

Vegetariër Lauren stond te kokhalzen bij de aanblik van de bloederige lap vlees en Lips trok ook een beetje bleek weg

Dat was al 'superongemakkelijk' zou Lauren zelf zeggen maar toen kwam Chantal de placentaspecialist. Die had als culinaire specialiteit het bereiden van de placenta als gezonde lekkernij voor de moeder.



Vegetariër Lauren stond te kokhalzen bij de aanblik van de bloederige lap vlees en Lips trok ook een beetje bleek weg, vooral toen de placenta in de blender ging en de navelstreng in de pan.



Daarmee was de moederkoek nog niet op: Lauren ging ook nog langs bij Nienke, die in een joert ín een nieuwbouwwijk woonde. Dat zei eigenlijk al genoeg, maar ­Nienke was ook nog van plan na de geboorte van haar kind een week lang rond te blijven lopen met de placenta als 'een soort verlenging van de geboorte'. Wel in een doek en gezouten, omdat het anders te veel ging stinken.



Aan aanstaande moeder Lauren was het niet besteed, aan programmamaakster Lauren des te meer. Maar Lips vindt dat de publieke omroep aan zwangerschapsverlof toe is.



Reageren? hanlips@parool.nl