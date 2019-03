Veel woorden maar weinig water bij het RTL Verkiezingsdebat

Al snel werd duidelijk dat de waterschapsverkiezingen er bekaaid vanaf zouden komen

De Rode Hoed was mooi verlicht, Frits Wester had er zin in, er waren knoppen die ingedrukt konden worden en de politiek leiders probeerden ontspannen te lachen. Kortom: een typisch verkiezingsdebat.



Maar al snel werd duidelijk dat de waterschapsverkiezingen er bekaaid vanaf zouden komen. Het ging over de zorg. Over koopkracht. Over Europa, en over het verdrag van Marrakech. En tijdens de reclame kwam een hallucinant spotje voorbij waarin Mark Rutte en Erica Terpstra figureerden in Kunst en Kitsch.



Even leek het ervan te komen, toen Lodewijk Asscher weigerde om te discussiëren over Zwarte Piet. "Dit slaat nergens op, dan doen we net alsof de verkiezingen op 20 maart daarover gaan," zei hij.



"Precies," riep Lips vanaf de bank, "het gaat over de ­waterstand in mijn hoogheemraadschap!"



Maar toen begon Geert Wilders er alweer doorheen te tetteren en waren de waterschappen weer verder weg dan ooit. En wist Lips nog steeds niet of hij nou voor of tegen het drassig houden van veengebieden moet zijn.



