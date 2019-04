Veda Beslist Zélf: euthanasie of de Efteling

Ze geeft voorzichtig toe dat ze misschien nog wel heel vaak jarig wil zijn

Jessica Villerius volgde Veda voor de documentaire Veda Beslist Zélf ruim een jaar omdat de getormenteerde tiener graag een boodschap wilde achterlaten voor andere jongeren die ook niet serieus worden genomen bij hun doodswens. "Mijn grootste wens is euthanasie, liever gisteren dan vandaag. Ik kan wel voor de trein springen, maar ik wil niet iemand anders zijn leven verpesten omdat ik ongelukkig ben."



Lips zag echter vooral een goedlachse tiener die uitstekend uit haar woorden kan komen, graag met haar oma naar de Efteling gaat en vriendinnen heeft. Die kent ze van groepstherapieën en hebben dus ook psychiatrische problemen. Geen gezonde vriendinnengroep en dat vond Veda zelf ook.



Voor en na de documentaire was er een studiogesprek met de onvermijdelijke Sophie Hilbrand als gespreks­leider. Dat Veda ook in de studio zat, was een milde ­spoiler: ze besliste uiteindelijk om toch 'een jaar of tien' door te leven. Haar twintigste verjaardag vierde ze - uiteraard - in de Efteling. Ze geeft voorzichtig toe dat ze misschien nog wel heel vaak jarig wil zijn.



Dat begreep Lips toch beter dan die doodswens, waarmee er dus niet zo veel meer begrip voor het ondraaglijk lijden van pubers was gekweekt in huize Lips.



