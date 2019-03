Van Zwedens Zevende Mahler is geweldig, maar te klinisch

De enige dirigent die dit seizoen bij het Koninklijk Concertgebouworkest muziek van Mahler dirigeert, heet Jaap van Zweden.



Nou is de Zevende symfonie die deze week op de agenda staat natuurlijk een invalbeurt, omdat de oorspronkelijke dirigent, Daniele Gatti, de deur is gewezen, maar ze hadden bij het KCO ook iemand anders voor dat stuk kunnen vragen.



Vlam in de pan

Het pikante en interessante is dat je daardoor in deze chefloze tijd wel móet denken dat Van Zweden hier examen komt doen voor de vacante post, of hij die gedachte nou aangenaam vindt of niet.