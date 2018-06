Van Onschatbare Waarde is leuker dan Tussen Kunst en Kitsch

Bert schaft alles aan wat hij mooi vindt, voor in zijn eigen interieur of dat van zijn logementen

Maar dan trekken ze zich terug in een kamer, en komen de eigenaren onderhandelen. Want die deskundigen zijn van plan de spullen te kopen - liefst voor weinig.



De onderhandelingen zijn uitermate spannend, vooral omdat de vier experts goed gecast zijn. Je hebt Ilse, een ietwat zuinige maar keiharde zakenvrouw, Arnold, die bizar veel weet van antiek en mensen direct confronteert met onzinnige vraagprijzen, en Ebert, een joviale vent met tattoos die het hippere spul probeert te bemachtigen.



Lips' favoriet is echter Bert, de big spender. Bert schaft alles aan wat hij mooi vindt, voor in zijn eigen interieur of dat van zijn logementen.



Donderdag waren we getuige van een impulsaankoop van meer dan vier mille; een piepklein schilderijtje van Willem Maris met koetjes aan de waterkant. Bert tegen zijn knorrende mopshond, nadat hij de deal had gesloten: "Mientje! Voor boven de mand."



Op naar seizoen drie.



Reageren? hanlips@parool.nl