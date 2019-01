Van Nieuwkerk vond zichzelf te weinig kritisch in privacy-item

Theatrale context

BNNVARA wilde voor de uitzending geen toelichting geven op welke manier er in de uitzending van dinsdag op de kritiek wordt gereageerd. De theatermakers stelden dinsdag in een korte reactie dat het gesprek "in de theatrale context van de voorstelling" moest worden gezien. De redactie wil niet zeggen of presentator Van Nieuwkerk van tevoren op de hoogte was van deze "theatrale context".



Volgens de woordvoerder van De Verleiders wist DWDD dat "de mannen hun nieuwe voorstelling op deze manier onder de aandacht gingen brengen; dat doen ze namelijk elk jaar".



