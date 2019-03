Van formaat olifant naar kurkdroog in Fitgirl

'Ik heb geen eten meer nodig om gelukkig te zijn,' zegt ze snikkend

Een paar maanden later is Moolenaar onherkenbaar veranderd. Haar gezicht is ingevallen en spits, haar spieren opgeblazen tot formaat Michelinmannetje en rond haar middel zit geen gram vet meer. "Wow," zegt haar trainer bewonderend als hij haar vlak voor de wedstrijd ziet.



Fitgirl bevat prachtige filmische shots. Zoals wanneer Moolenaar bij het kerstdiner op haar school huilend voor een tafel vol bittergarnituur en saucijzenbroodjes staat. "Ik heb geen eten meer nodig om gelukkig te zijn," zegt ze snikkend.



Of als zij, vlak voor de wedstrijd, poedelnaakt in een soort wasstraat staat en besproeid wordt met olie die haar spieren nog beter doen uitkomen. Ze wordt zevende, maar is toch trots op zichzelf. In de slotscène, vier maanden na het kampioenschap, ziet ze er weer 'normaal' uit. Ze eet een patatje mayo.



Fitgirl gaat niet over een doorgeschoten schoonheids­ideaal, maar over de opofferingen die nodig zijn voor topsport. En inderdaad, dat doe je niet zomaar even.



