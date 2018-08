Van Dis ging op de thee bij een watervast zwart schaap

Je moet in jezelf geloven Tendzin Choegyal

Van Dis had zoals altijd een sterke openingsvraag: "Het moet een hele klus zijn de broer van een heilig man te zijn." De broer-van noemde het enerzijds 'een voorrecht' maar bleek zelf helemaal niet zo'n heilig boontje. Hij voelde zich juist erg onheilig:



"Ik ga niet naar tempels, ik geloof niet in bidden of visioenen. Je moet in jezelf geloven, dat was ook wat Boeddha bedoelde, en Jezus."



De jongste broer, ook alweer 71 jaar oud, hield op zich wel van de boeddhistische filosofie maar geloofde dan weer niet in reïncarnatie. Sterker nog, hij vond dat ze het systeem van reïncarnerende lama's moeten veranderen in Tibet: "Er moet iemand worden gekozen, niet gereïncarneerd."



Als er iemand gekozen gaat worden leek Lips de broer van de huidige dalai lama een prima keuze, want het bleek een wijs en verlicht man, mét gevoel voor humor. Toen Van Dis vroeg of hij het zwarte schaap van de familie was antwoordde hij: "Ja, en de kleur is waterbestendig."



Bij dit verrassend smakelijke voorgerecht stak de hoofdschotel - het interview met de dalai lama zelf - een beetje schraal en voorspelbaar af.



Reageren? hanlips@parool.nl