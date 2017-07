'Ik hoop dat Amsterdam de lieve stad blijft die het is'

Nouri

En dan nu Abdelhak Nouri, de Ajacied die recentelijk ernstige en blijvende hersenschade opliep.



Van der Laan wil laten zien wat voor goede voetballer Nouri is, hij laat de video van Nouri's broer zien, die hij maakte van de dag waarop Nouri debuteerde in Ajax 1, en toont de beelden bij het huis van de voetballer, waar fans en voetballers samenkwamen om de familie te steunen nadat het slechte nieuws bekend werd.



"Het vraagt weinig commentaar," aldus Van der Laan.



Van der Laan heeft het er moeilijk mee en is emotioneel. "Dit is geen Amsterdams item. Je zag het in heel Nederland, iedereen was van slag. Het is een onwaarschijnlijk verdriet, dat iemand met zo'n mooi perspectief, zoveel pecht heeft."



"Wat ik dan wel mooi vind: het verbroedert. Een burgemeester die graag ziet dat er harmonieus wordt samengeleefd, die vindt dit mooi, om te zien."



De vlog van de broer van Nouri: