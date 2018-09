Van der Burg nieuwe Fotograaf des Vaderlands

Fotograaf des Vaderlands is een ambassadeur voor de fotografie, een initiatief van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, Stichting Fotoweek en FOAM in Amsterdam, om mensen bewuster naar fotografie te laten kijken.



Van der Burg (1978) studeerde in 2004 af met een serie over kantoorcultuur. Hij maakte in 2011 furore met het fotoboek Olifantenpaadjes, over mensen die zich niet laten dwingen in de openbare ruimte, hoe ingericht ook.



Methode-Marly

Van der Burg laat in zijn nieuwe hoedanigheid al werk zien op het Breda Photo Festival. "Ik wist dit al een jaar." De kersverse Fotograaf des Vaderlands toont foto's die hij niet zelf maakte, maar verzamelde en smeedde tot iets nieuws: "Zoals een reeks van wethouders van middelgrote gemeenten met opstaand stekelhaar."



Ook maakte hij een soort 'handboek' voor ouders over hoe om te gaan met beeld van hun kinderen op sociale media, geïnspireerd door soapie Marly van der Velden. "De methode-Marly. Marly van der Velden toont haar dochtertje Sammy-Rose op een speciaal Instagramaccount. Je ziet alleen nooit haar gezicht, zodat de privacy van het kind wordt gewaarborgd. Het is censuren èn profileren tegelijk."



Laptop

De nieuwe Fotograaf des Vaderlands werkt veel met materiaal van anderen. "Ik wilde fotograaf worden om de wonderlijke gedragingen van de mens in beeld te brengen. Maar ik zie daarvan al zóveel op mijn laptop." Daarbij zijn er veel plekken en situaties zijn waar je als fotograaf zelf niet komt, maar die volop worden gedeeld. Daarvan maakt Van der Burg iets nieuws.



Hij zal de komende tijd ook de boer opgaan met een show, een variant van zijn fotospektakel 'Zie je niet vaak', waarmee hij op De Parade stond.