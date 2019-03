Van de documentaire Verward was alleen de titel duidelijk

Op NPO 2 was gisteravond de verontrustende documentaire 2Doc: Verward van Jos de Jager te zien. Verontrustend én actueel, omdat er door bezuinigingen minder geld is voor hulp.



Will Rijkers uit Den Bosch - het onderwerp van Verward - filmde al sinds 2011 zijn leven en zijn buren, omdat hij ervan overtuigd was dat ze hem afluisteren en manipuleren.



Hij wilde bewijsmateriaal tegen hen verzamelen: "Ik word mijn hele leven al gemonitord en gemanipuleerd door psychopaten die in groepsverband werken."



Vooral zijn benedenbuurman had het op hem gemunt, want die hield hem 's nachts wakker door op zijn plafond te bonzen.



Dat Rijkers 's nachts de radio aanzette om te voorkomen dat zijn benedenbuurman hem kon afluisteren, had daar volgens Rijkers niets mee te maken.



Zo grossierde de voormalige conciërge, die nu van een bijstandsuitkering leeft, in complottheorieën en cirkel­redeneringen.