Van de Bijlmer naar een yurt: zo makkelijk is dat niet

In De Outsiders bezoekt Tim den Besten mensen die het anders doen. Dit keer ging het over wonen. Ilse leefde in een woonwagen op een gekraakt stukje land, Naomi met haar drie kinderen in een yurt op het erf van een boer. Geen stenen muren en aangeharkte tuin, geen hypotheek of huur.



Geen hypotheek, Lips veerde op, maar toen bleek dat een warme douche dan ook niet vanzelfsprekend is, klonk hem dat te veel als levenslang kamperen.



Voor Ilse was dat juist genieten. Om haar peuterdochter te wassen moest ze buiten een teiltje water aftappen en dat vervolgens verwarmen op de houtkachel. Den Besten vroeg zich af of dit nu romantisch was of spartaans. Vooral simpel, zei Ilse, en daar genoot ze van, want dan deed je alles met aandacht.