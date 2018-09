Van de aangekondigde Storm(y) bleef hooguit een briesje over

ER IS STORM OP KOMST' kondigde RTL Late Night in capslock aan op Twitter. De redactie was, terecht, trots op de vette vis die was binnengehengeld.



Een dag eerder zat de ex van Alexander Pechtold nog snikkend aan tafel bij Twan Huys, maar dit was toch van een ander kaliber. Stormy Daniels, de pornoster die het deed met Donald Trump, was een uur - 'exclusief!' - te gast.



Crazytown dus op RTL4. Lips en zijn vrouw gingen er eens goed voor zitten.



Daar was ze dan, met een decolleté dat vrouwen in de branche waarin Stormy actief is nu eenmaal hebben. Huys introduceerde haar als de 'onenightstand die ­weleens de ondergang van de president kan betekenen' en tijdens het uur durende interview was die profetie een terugkerend thema.



Daniels schatte de kans dat haar vrijpartij de val van Trump inluidt 'fiftyfifty'. Want, zo ­beloofde ze, er komt de komende tijd nog veel meer belastend nieuws naar buiten.



Huys hing aan haar getuite lippen, probeerde haar keer op keer extra details te ontfutselen, maar meer kon Daniels niet zeggen 'vanwege lopende rechtszaken'.