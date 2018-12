Vader Jan vond vier wel genoeg, maar de vierde werd een tweeling

Vader Jan vond vier stuks eigenlijk wel genoeg, maar de vierde werd een tweeling

Maakt het na de zoveelste niet meer uit, qua slaapplekken en financiën - en krijg je dan vanzelf zo'n Stampertjesgezin? En als niet iedere telg een weloverwogen beslissing is geweest, hoe gaat dat dan ­precies in z'n werk?



Niet kies om naar te vragen natuurlijk, dus Lips was verheugd dat de familie Nagelkerke, die maandag in het nieuwste seizoen werd geïntroduceerd, vertelde hoe er ­eigenlijk acht Nagelkerkjes op de wereld zijn gekomen. Vader Jan vond vier stuks eigenlijk wel genoeg, maar de vierde werd een tweeling.



De vijfde was een verrassing vanwege een haperend apparaatje dat de vruchtbaarheid van vrouw Sofie moest voorspellen, de zesde een baby om meer tijd aan te besteden dan de vorige, de zevende ­omdat er nog een slaapkamer over was.



De achtste ­wederom een cadeautje: "Ik had me laten steriliseren. Lang verhaal, maar dat is toch weer aan elkaar gegroeid en toen kwam Junior."



De kinderen intussen in de ontbijttafel: "Nog een, nog een, nog een!"



