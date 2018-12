Vader & Zoon van krant naar museum

De vader was een klassieke VVD'er, zo conservatief als wat en altijd gestoken in pak met krijtstreep. Zijn zoon, links en altijd in spijkerpak, op de neus net zo'n brilletje als John Lennon, was het in alles hartgrondig met hem oneens.



Van 1968 tot 1987 vochten ze in deze krant hun generatieconflict uit in de strip Vader & Zoon. Aanvankelijk deden ze dat een keer in de week, maar de strip van Peter van Straaten sloeg zo aan dat hij al snel elke dag in de krant stond.



Zo populair was de strip zelfs dat er in 1974 een tv-serie van werd gemaakt (Guus Hermus speelde de vader, Gees Linnebank de zoon).



6000 originele stroken

De 6000 originele stroken van de strip, die altijd uit vier plaatjes bestond, zijn nu door Peter Van Straatens weduwe Els Timmerman geschonken aan de afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam.



Jos van Waterschoot, die als conservator van Bijzondere Collecties belast is met strips, was daar eerder al over in gesprek met de twee jaar geleden overleden Van Straaten.

Veel stripjes zijn weer heel actueel: zoals die met geruzie over het milieu