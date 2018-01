Vaak in beeld, dan is het over en uit in Wie is de Mol?

Omdat we de clues maar weinig in beeld zien, is lastig te ontdekken of er foute informatie wordt doorgebeld. Al weten Loes en Emilio wel de nodige verwarring te zaaien door continu alles dubbel te checken.



Feit is wel dat het allemaal te langzaam gaat, en de opdracht na drie kwartier strandt in een straat met een onuitspreekbare naam.



Zo dichtbij

'Niets is wat het lijkt' is de titel van de tweede opdracht, al blijkt die vooral te slaan op het einde daarvan. Want terwijl quizmaster Art de kandidaten onder meer vraagt of ze al willen weten wie de Mol is, hadden ze beter eens om zich heen kunnen kijken. Dan hadden ze de Mol in levenden lijve kunnen spotten, vertelt Art doodleuk.



De reden voor veel Molloten om direct de aflevering terug te spoelen en mee te speuren, al is de kans natuurlijk vrij klein dat de programmamakers hem of haar ook herkenbaar in de aflevering hebben gestopt. Een gevalletje zo dichtbij, maar toch zo ver weg. In ieder geval zijn er op de beelden uit het park een opvallende vrouw met een rode paraplu (Simone?) en een blonde vrouw (Loes?) te ontdekken.