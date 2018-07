UvA: 'Minder illegale downloads en streams in Europa'

De daling van het aantal 'internetpiraten' is het sterkst voor muziek, films en series. Tegelijk namen de bestedingen aan legale content ten opzichte van 2014 toe.



Dit blijkt uit de Global Online Piracy Study die het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam dinsdag publiceert.



In zes van de zeven onderzochte Europese landen daalde het aantal mensen dat weleens illegaal downloadt: Frankrijk, Nederland, Polen, Spanje, Zweden en het Verenigd Koningrijk. De groep mensen die illegaal downloadt en streamt, doet dit wel vaker dan drie jaar eerder.



Games

Alleen in Duitsland is er een geringe toename van het aantal gebruikers van illegale bronnen. Dat is volgens het onderzoek het gevolg van een kleine stijging in het illegaal downloaden van games.



Iets meer dan een op de drie Nederlandse internetgebruikers gaf aan in het afgelopen jaar weleens content te hebben geconsumeerd via illegale kanalen.



Handhaving

Verder blijkt uit het onderzoek dat voor alle landen geldt dat de prijs van legale content het belangrijkste motief is om gebruik te maken van illegale kanalen.



Een overtuigende link tussen de beschikbaarheid van handhavingsinstrumenten en een terugloop van het aantal mensen dat illegaal downloadt, is niet gevonden.



