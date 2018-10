Utopia 2: er is weinig veranderd in de wereld van reality-tv

Ze gaan met elkaar naar bed en ze krijgen ruzie. Vaak een combinatie van beide

Een uurtje Utopia 2 leerde dat er in de wereld van de realitytelevisie niet veel is veranderd sinds Big Brother. Gewone mensen die gewonemensendingen doen. En ongewoon veel ruziemaken. Jeffry wilde niet dat zijn vriendin Jessie een 'sensuele lingerieshoot' zou doen. Bonje dus. Er was gekibbel tussen Gerrit en Shelley, die een knipperlichtrelatie hebben. En John was boos op 'snotneus' Jeffry, die achter zijn rug om een silo was gaan graven.



Bewoners maakten zich zorgen dat de groep uiteen zou vallen. "Het groepsdingetje valt weg," klonk het. Gelukkig was daar een nieuwe bewoonster, de goedlachse horecatijger Lotus, die een ukelele had meegenomen. "Ze ziet er leuk uit," zeiden de mannelijke Utopianen tegen elkaar, het kwijl uit de mondhoeken wegvegend.



Lips bleef achter met vragen. Waarom is dit nog altijd op televisie? Wie vindt dit interessant? En wat is in vredesnaam een silo? En toch was ook Lips stiekem benieuwd wie Lotus het eerste bed in zal krijgen. Wordt het de atletische monteur Adriaan of de charmante elektricien Mike? Misschien later deze week toch nog maar eens kijken.



