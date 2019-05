Undercover: Hollands Hoop in het Colombia van de xtc

Twee met de voeten aan elkaar geketende Chinezen maken in een xtc-lab ruzie om de laatste frikandel. Wat begint met slapstick eindigt met bruut geweld. De openingsscène van de Belgisch/Nederlandse serie Undercover had zo uit Breaking Bad kunnen komen, maar ook uit Hollands Hoop. Na die meesterlijke serie, over een Groningse wietplantage, speelt nu ook de vaderlandse xtc-productie de hoofdrol in de Netflix-serie Undercover.



Vorig jaar was er weliswaar al de KPN-serie Fenix, ook over xtc-productie in het zuiden des lands, maar die pakte nogal pretentieus uit en werd via KPN bovendien nauwelijks bekeken.



Colombia van de xtc

Undercover is gesitueerd in het grensgebied van België en Nederland, in het pittoreske Limburg, 'het Colombia van de xtc' aldus een voice-over met Belgisch-Limburgse tongval in de proloog. Goed voor 500 miljoen pillen per jaar, met een straatwaarde van 2 miljard euro. Eén van die xtc-producenten is Ferry Bouman, door Frank Lammers gespeeld met een flinke buik en een al even vet kapsel. Deze Limburgse variant op Tony Soprano heeft een riante villa aan zijn handel overgehouden maar spendeert zijn zomers het liefst in een chalet op de naburige camping Zonnedauw, met zijn ietwat labiele vrouw Daniëlle (Elise Schaap).