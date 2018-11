Uitspraak uitlevering Frank Masmeijer aan België

ls de rechtbank in Amsterdam de gevraagde overlevering toestaat, zal de voormalig tv-presentator direct in de cel belanden. De overdracht aan de zuiderburen zal spoedig daarna plaatsvinden.



Masmeijer (57) werd vorig jaar door de rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot acht jaar cel en 48.000 euro boete. Hij zegt dat hij geen eerlijk proces heeft gehad en dat hij onschuldig is. Daarom heeft hij het Belgische overleveringsverzoek aangevochten.



Toen de Antwerpse rechtbank vorig jaar uitspraak deed, was Masmeijer op vrije voeten en bleef hij weg.



Op 16 november begint het proces in hoger geroep. Als hij opnieuw wordt veroordeeld, kan hij zijn straf in Nederland uitzitten.



Het Openbaar Ministerie in Nederland meent dat aan alle voorwaarden is voldaan om Masmeijer aan België over te leveren. De Belgische strafzaak draait om de smokkel van 467 kilo cocaïne, via de haven van Antwerpen.