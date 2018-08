Uithuilen en doorlopen, op weg naar Santiago de Compostela

Soms denk ik wel­eens: heb ik nog wel plek over?

Van San waren beide ouders binnen twee maanden overleden. Hij liep met een beetje as van zijn moeder in een hart en die van zijn vader in een engeltje. San vond een metgezel in Carlos, wiens vader ook al euthanasie had laten plegen en die meeliep 'om mezelf misschien een stukje opnieuw uit te vinden of zo'.



De tweede aflevering was net bezig of Sylvia (gescheiden, nauwelijks contact met haar geëmigreerde dochters) was in tranen en even later volgde Louise, wier man gehandicapt raakte door een auto-immuunziekte.



Alleen de kordate Fleur, die op haar 14de beide benen brak en toen hoorde dat ze nooit meer zou kunnen lopen, stapte vrolijk door - ze was meer van het type 'niet janken, maar doorlopen'. De vooruitblik naar volgende week beloofde echter dat ook Fleur dan in tranen zal uitbarsten.



Dan zijn de vakantiegangers in We Zijn Er Bijna toch een stuk zorgelozer, vond Lips. Maar de onvermijdelijke drone­beelden van het landschap waren weer prachtig.



