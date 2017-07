U2 zorgt ondanks notoir beroerde akoestiek voor prachtavond (****)

Wie U2

Zo staat het althans in berichten die zich razendsnel verspreiden over de sociale media. Voor een heel groot deel van de aanwezigen is er van Bono's praatje bij 'One tree hill ' zo goed als niets te verstaan. Wat aan die kant van het stadion juist weer wel goed doorkomt, is de gesproken introductie van 'Bad'.



Norman

Bono vertelt over de grote rol die zijn broer Norman - aanwezig in het stadion - speelde in zijn muzikale ontwikkeling. Norman was het die hem gitaar leerde spelen, Norman was het ook die hem kennis liet maken met David Bowie. De jonge Bono leefde indertijd overigens wel enige tijd in de veronderstelling dat Hunky Dory een duo was.



Ja, mooi verhaal. Jammer dat het voor zovelen onmogelijk is te volgen. De notoir beroerde akoestiek van de Arena zit U2 behoorlijk dwars bij het eerste van twee concerten daar. Dat het evengoed een prachtavond is, tekent de overtuigingskracht van de Ieren. Naar de kerk gaan we in het westen al lang niet meer, maar door Bono en de zijnen laten we ons graag in religieuze vervoering brengen.



Dus galm maar lekker mee met zijn allen: 'In the naaaaame of loooove, what more in the naaaaame of love.' Het ooit ter nagedachtenis van Martin Luther King geschreven 'Pride (In the name of love)' maakt deel uit van een blokje songs, U2-klassiekers vooral, dat voorafgaat aan waar het in deze tournee om draait: de integrale uitvoering van het dertig jaar oude album 'The Joshua Tree', allerwegen erkend als het magnum opus van de groep.



Nieuw versus oud

Het lijkt niet helemaal des U2's, zo'n terugkeer naar het verleden. U2 is de supergroep die er eer instelt bij optredens altijd veel nieuw materiaal te spelen. De waarheid is dat de van het album afkomstige hits altijd wel op het live-repertoire van de groep stonden, maar dat de rest er vaak bekaaid van af kwam. Een deel werd zelfs nooit eerder op het podium uitgevoerd.



Een integrale uitvoering van een album is soms een hachelijke zaak, want een op de plaat logische volgorde van songs kan haaks staan op de gebruikelijke spanningsopbouw van een concert. Zo begint 'The Joshua Tree' meteen maar met drie van de allerbekendste U2-songs: 'Where the streets have no name', 'I still haven't found what I'm looking for' en 'With or without you'. Na de uitvoering daarvan - meeslepend, overweldigend zelfs, ondanks die Arena echo-echo-echo - denk je toch even: en nu dan?



Anton Corbijn

Maar ook in de overige songs van 'The Joshua Tree' overtuigt U2 volledig. Dat doen ze natuurlijk vooral zelf, maar de door huisfotograaf Anton Corbijn gemaakte visuals werken zeker sfeerverhogend. Het mythische landschap van de Verenigde Staten speelt in die op een reusachtig doek vertoonde films een hoofdrol. 'Een Hollandse meester' wordt Corbijn genoemd door Bono. Maar weet hij na al die jaren echt nog steeds niet hoe je diens naam uitspreekt of is het een grap dat hij er 'Corbin' van maakt?



Na de uitvoering van 'The Joshua Tree' is er weer zo'n blok met een keuze uit het overige U2-materiaal. Klassieker 'One' is in deze tournee het nummer waarbij Bono dan steevast al even klassiek aan het preken slaat. In de Johan Cruijff Arena houdt hij het opvallend beperkt. Omdat hij toch wel weet dat een groot deel van zijn worden in de galm verloren zal gaan? De naamgever van het stadion zei ooit iets moois over het voordeel van een nadeel.



