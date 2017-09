Twitter sloot 300.000 accounts om terreur

Het gaat dan om accounts die geweld aanmoedigen. In de meeste gevallen zijn de accounts gelinkt aan organisaties die door de internationale gemeenschap als terroristisch worden beschouwd.



Het aantal accounts dat werd gesloten, 299.649 om precies te zijn, ligt 20 procent lager dan in de eerste helft van het vorig jaar. Waarom het aantal geblokkeerde accounts lager is, is niet duidelijk.



Twitter zegt dat zeker 95 procent opgespoord is door het interne systeem van het microblog. Het gaat dan om software die in staat is bepaalde boodschappen te filteren en actie kan ondernemen tegen de verspreider.



Het interne systeem wordt steeds beter in het filteren van berichten. Bovendien kan de software ongewenste gebruikers al filteren en verwijderen voordat die tweets kunnen verspreiden.



Sinds augustus 2015 filtert Twitter actief op ongewenste inhoud. Sindsdien zijn ruim 950.000 accounts opgedoekt. Twitter zegt 330 miljoen dagelijkse gebruikers te hebben.