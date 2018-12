Twitter in 2018: #SiberischeBeer en #hitteplansong

De meestgebruikte hashtag van 2018 is #vacature, net als vorig jaar, gevolgd door #nieuws en #F1. Ook over #ajax, #trump, #vvd, #PVV, #D66, #WorldCup (het WK voetbal) en #Eurovision (het Eurovisiesongfestival) twitterden Nederlanders veel.



Westerstorm

In zijn jaaroverzicht woensdag noemt Twitter ook een paar opvallende campagnes, zoals #stormpoolen. Toen een westerstorm half januari over het land trok, werd het treinverkeer compleet stilgelegd. Via de hashtag kwamen gestrande reizigers in contact met mensen die bereid waren om een lift aan te bieden. In Utrecht ontstonden zelfs files van mensen die te hulp waren geschoten. Premier Mark Rutte noemde de solidariteit ''de kracht van Nederland''.



In februari en maart was Nederland in de ban van de #SiberischeBeer, waarbij temperaturen tot 10 graden onder nul zakten. Op de koude winter volgde een lange, droge zomer, die twitteraars inspireerde tot #hitteplansongs, zoals Ik kleef niet meer voor jou van Airco Borsato en Heter dan ik hebben kan van de band Pøf.



Nederlanders gebruikten Twitter verder om #OWS2018 (Olympische Winterspelen) te volgen en voor #TDF, de Tour de France met @GroenewegenD, @Tom_Dumoulin en @S_Kruijswijk. Ook twitterden mensen veel over de tv-programma's #widm (Wie is de mol?), #bzv (Boer zoekt vrouw) en #ExpeditieRobinson.