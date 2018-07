Twee uur gelopen, en Farid Azarkan zoekt een vuilnisbak

Frits Wester heeft vrijdag blaren onder zijn voeten én op zijn tong

En na een kilometer of drie zijn alle ingestudeerde clichés wel op. En dan zijn er nog 37 kilometer te gaan.



Denk-Kamerlid Farid Azarkan zocht dinsdagmorgen om half zeven hardop naar een vuilnisbak om zijn bananenschil weg te gooien. Om vijf over half zeven kondigde hij aan zijn boterham met pindakaas soldaat te maken.



Toen waren ze al twee uur in de benen. Frits Wester sprak Azarkan nog aan op het weinig diverse Vierdaagsevolk. "Waar is jouw achterban?"



Het antwoord van Azarkan: "Die is aan het werk. Het is een beetje luxe, hè. Vier dagen wandelen."



RTL Nieuws maakte er maandagavond nog een grapje van. Een gesprekje met Wester werd afgesloten met een bruggetje naar Cristiano Ronaldo die zijn contract ondertekende bij Juventus. "En dan nu die andere topatleet..."



Maar Lips slaat het geklets vol bewondering gade. 160 kilometer live bij de Vierdaagse is topsport. Frits Wester heeft vrijdag blaren onder zijn voeten én op zijn tong.



