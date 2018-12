Kat in 't bakkie, hij komt! Twan Huys kan een triomfantelijk YES niet onderdrukken. Eindelijk is zijn redactie de concurrenten eens te snel af. Al sinds De Telegraaf het faillissement van Roy Donders aankondigde, heeft hij aangedrongen op de komst van de huispakkenkoning, de stylist van het zuiden, de paillettenprins en volkszanger uit Tilburg.



Twan heeft hoge verwachtingen van de in sommige kringen populaire kleermaker. Het is een emotioneel ­type, om niet te zeggen licht hysterisch. Hij hoopt op een tranendal. Kan hij meteen afrekenen met de kritiek dat persoonlijke gesprekken hem niet liggen. En met deze ­exclusieve gast kan Late Night het lekkerste voor het laatst bewaren. Dat zal de kijkcijfers goed doen!



Heeft iemand van de redactie dat gebalde vuistje gezien, trouwens? Dat was misschien wat overdreven. Roy Donders is geen Sting, geen Doutzen Kroes, het soort gasten dat naar College Tour kwam en waarmee Twan op de ­radar kwam bij RTL 4 als opvolger van Humberto Tan.