Twan Huys geeft niet nagekomen afspraak met Jenny Douwes toe

Niet de bedoeling

Huys vertelde maandag dat het echter altijd de bedoeling is geweest dat zijn gasten met elkaar in gesprek zouden gaan over de blokkadezaak. "Onze redactie heeft weken geleden daarover heldere afspraken gemaakt met beide partijen, en die afspraak was: Jerry en advocaat Göran Sluiter, en Jenny, en haar advocaat Wim Anker, zouden aan tafel een gesprek voeren."



Volgens Huys weigerde Douwes vlak voor de uitzending ineens om aan tafel te gaan met Afriyie, waardoor een onmogelijke situatie ontstond. "We zaten al bijna in de uitzending, we wilden met de beste bedoelingen een oplossing vinden waarbij we het gesprek konden voeren en waarbij alle partijen tevreden mee zouden zijn, en uiteindelijk hebben we Jenny toegezegd dat ze alleen aan deze tafel kon zitten. Want het leek erop dat Jerry bereid was mee te praten vanaf de eerste rij."



Geen excuses

Toen Afriyie tijdens de reclame zei ook aan tafel te willen komen zitten, werd daar gehoor aan gegeven.



Hoewel Huys zei de situatie 'heel vervelend' te vinden, bood hij geen excuses aan voor het breken van de afspraak met Douwes. "Hebben we er iets van geleerd? Ja, achteraf hadden we vast moeten houden aan de oorspronkelijke afspraken, en we hadden niet mee moeten gaan met de nieuwe gespreksvoorwaarden."



Weerwoord

De advocaat van Douwes, Wim Anker, spreekt het verhaal van Huys tegen. Op zijn website schrijft hij in een statement: 'Er zijn geen afspraken gemaakt om allen aan één gesprekstafel plaats te nemen. Dat was ook helemaal geen optie. In de eerste plaats omdat Jenny Douwes daarmee niet akkoord zou gaan. En in de tweede plaats omdat ons kantoor geen discussie wilde en wil over de persoon en kleur van Zwarte Piet. Daar ging immers de blokkadezaak niet over!'