Twaalf nominaties Gouden Kalf voor Bankier van het verzet

Acteurs

Bankier van het verzet werd ook genomineerd in drie van de vier acteurscategoriën: Jacob Derwig, die Gijs van Hall vertolkt, de broer van Wally, is genomineerd als beste acteur; Fockeline Ouwerkerk (Tilly van Hall, de vrouw van Wally) is genomineerd voor beste vrouwelijke bijrol; Pierre Bokma (Meinoud Rost van Tonningen) voor beste mannelijke bijrol.



Opmerkelijk: hoofdrolspeler Barry Atsma, die het Kalf al eens won met Komt een vrouw bij de dokter, werd niet genomineerd. Ook opmerkelijk: de nominatie voor Niki Verkaar, die een bijrol speelt in T'padashtun, het speelfilmdebuut van de Kosovaarse, in Amsterdam woonachtige acteur, regisseur en redacteur Edon Rizvanolli.



Redbad

Redbad, het geflopte, peperdure epos van Roel Reiné kreeg geen enkele nominatie. Voor de release schreef Reiné een open brief aan de Dutch Academy For Film, die sinds 2015 verantwoordelijk is voor de nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën speelfilm en lange documentaire.



Daarin stelde hij dat het merendeel van de DAFF-stemmers publieksfilms structureel negeert. Zijn producent wilde Redbad helemaal niet insturen, Reiné deed het toch, omdat hij hoopte dat zijn film een bijdrage zal leveren aan de reorganisatie van de DAFF.



Alle winnaars worden 5 oktober bekendgemaakt op het Gouden Kalveren Gala. De 38ste editie van het Nederlands Film Festival is van 27 september tot en met 5 oktober in Utrecht.