Tv-serie Hendrik Groen genomineerd voor Prix Europa

Het gaat om de met een Gouden Kalf bekroonde film Jungle, de tv-serie Het Dagboek van Hendrik Groen en de telefilm Gewoon Vrienden.



Lees ook: Staat Hendrik Groen symbool voor nieuwe generatie ouderen?



Nederlandse kanshebbers

Ook het Zembla-item 'Gif in de cockpit' maakt kans op de Europese prijs, in de categorie beste actualiteit.



Verder zijn er twee Nederlandse documentaires genomineerd en dingen zeven Nederlandse radioprogramma's en vier online-projecten mee naar een prijs. Onder meer het KRO-NCRV-project Explosieve Export, over de handel in Nederlandse wapens, is in de race voor een beeldje.



Prix Iris

In de categorie Prix Iris, die de bevordering van diversiteit beloont, is Nederland vier maal genomineerd. Onder meer de NTR maakt kans met Dream School, een serie met Lucia Rijker die schoolverlaters helpt op het rechte pad te komen, en de documentaire De keuze van mijn vader.



In totaal staan er vele tientallen inzendingen uit 21 landen op de nominatielijst.



Lees ook: Nieuwe roman Hendrik Groen verschijnt in juni