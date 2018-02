Tv-coryfee Mies Bouwman (88) overleden

Daarna verspeelde ze al snel haar goede naam bij het grote publiek door deel te nemen aan het omstreden programma Zo is het toevallig ook nog 's een keer. Het werd een enorme rel.



Ook presenteerde ze 25 jaar lang de intocht van Sinterklaas.



Ze was getrouwd met programmaaker Leen Timp, die in 2013 overleed. Ze werkten samen aan verschillende programma's. Het stel kreeg vier kinderen en was bijna zestig jaar getrouwd.



Tafeldame

In 1993 zette ze definitief een punt achter haar tv-carrière, maar ze verscheen incidenteel nog wel op televisie. Zo was ze in 2002 te gast in Zomergasten. In 2011 schoof ze nog een keer aan als tafeldame in De Wereld Draait Door.



Ook was Bouwman in 2016 in DWDD te zien ter ere van 65 jaar Nederlandse televisie, omdat ze als omroepster op de allereerste televisieavond van de KRO op de buis was. In 2009 kreeg Bouwman een Gouden Televizier Oeuvre Award.