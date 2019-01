Turkije: 'Politie Nederland tipte Turkije over Boersma'

Dat meldt een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.



"De deportatie van mevrouw Boersma was op geen enkele wijze gerelateerd aan haar journalistieke activiteiten tijdens haar verblijf in Turkije. De Turkse autoriteiten hebben onlangs van de Nederlandse politie vernomen dat mevrouw Boersma banden had met een terroristische organisatie en een verzoek gekregen om informatie te geven over haar verplaatsingen in en buiten uit Turkije,'' zo staat in een verklaring.



Om welke terroristische organisatie het zou gaan, is niet gezegd.



Verblijfsvergunning

De Turkse politie hield Boersma woensdagochtend in Istanbul aan toen ze zich meldde bij de immigratiedienst voor verlenging van haar verblijfsvergunning.



Op een politiebureau kreeg ze te horen dat Turkije haar het land uitzet. Dat zou om 'veiligheidsgerelateerde' redenen zijn. Verdere toelichting hierop kreeg de Nederlandse correspondente niet.



