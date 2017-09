Tulipani is hopelijk een tussendoortje (***)

Tulpani: Liefde, Eer en Een Fiets

Regie Mike van Diem

Met Gijs Naber, Ksenia Solo

Te zien in Cinecenter, City, Ketelhuis, Tuschinski

Aan de film voegde hij als thematisch laagje toe dat iedereen zich gebeurtenissen uit het verleden anders herinnert.



Waarbij iedereen zijn eigen herinneringen als dé waarheid ziet. Een jaar na het uitvallen van Gorris kon er met Van Diem als regisseur weer worden gedraaid.



De eenzame fietser

In Tulipani vliegt de Canadese Anna (Ksenia Solo) in 1980 naar Italië om de as van haar overleden Italiaanse moeder in haar geboortedorp uit te strooien. In het dorpje hoort ze geweldige verhalen over haar vader Gauke (te afstandelijke Gijs Naber), die ze nooit heeft gekend, maar die als jonge Zeeuwse boer na de watersnoodramp van 1953 met een doos tulpenbollen naar Italië fietste.



De eenzame fietser wilde 'nooit meer natte voeten' krijgen en vestigde zich als tulpenkweker in het dorpje. Hij werd er als curieuze vreemdeling uit het verre Noorden hartelijk ontvangen, maar toen de rechtschapen Zeeuw de strijd aanging met de lokale maffia ontbrandde er een strijd op leven en dood, waarin hij uitgroeide tot een mythische dorpsheld.



Deze versie van het verleden, die met flashbacks wordt opgediend, krijgt Anna te horen in het dorpje van de eigenares van een restaurant, die een leuke zoon heeft.



Dat het verleden nog niet dood is, merkt Anna als ze hoort dat de oude maffiabaas, met wie haar vader de strijd aanging, nog leeft. Nadat ze hem heeft opgezocht, wordt ze door een inspecteur (Italiaanse levende acteer­legende Giancarlo Giannini) beschuldigd van moord. Veel meer dan dat Anna nieuwe ontdekkingen doet over haar familiegeschiedenis moeten we over het verhaaltje niet vertellen.